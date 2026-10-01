На мастер-классе ты создашь картину, которую в конце можно будет забрать домой и съесть. У каждого участника будет тортик в коробочке размером 15 × 15 × 3 см. Коробочку ты поставишь на мольберт, как настоящий холст, и будешь рисовать прямо на торте с помощью крема. Можно выбрать любой сюжет: повторить понравившийся референс, нарисовать цветы, фрукты, забавную надпись или придумать что-то своё. Единственное условие — рисунок не должен быть слишком сложным, чтобы его было комфортно повторить даже новичку. Мастер поможет адаптировать идею, подобрать цвета и аккуратно перенести рисунок на торт. На выбор будут две начинки: — ванильный бисквит с клубничной начинкой; — «Сникерс». Вес готового тортика — примерно 400–600 г. Уметь рисовать или разбираться в кондитерском деле не нужно. В конце встречи у тебя получится настоящая картина в коробочке — только очень вкусная. Главное — не забыть сфотографировать её до первой ложки :) Продолжительность — около 3 часов.