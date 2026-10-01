ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Торт-картина на мольберте

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

5200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты создашь картину, которую в конце можно будет забрать домой и съесть. У каждого участника будет тортик в коробочке размером 15 × 15 × 3 см. Коробочку ты поставишь на мольберт, как настоящий холст, и будешь рисовать прямо на торте с помощью крема. Можно выбрать любой сюжет: повторить понравившийся референс, нарисовать цветы, фрукты, забавную надпись или придумать что-то своё. Единственное условие — рисунок не должен быть слишком сложным, чтобы его было комфортно повторить даже новичку. Мастер поможет адаптировать идею, подобрать цвета и аккуратно перенести рисунок на торт. На выбор будут две начинки: — ванильный бисквит с клубничной начинкой; — «Сникерс». Вес готового тортика — примерно 400–600 г. Уметь рисовать или разбираться в кондитерском деле не нужно. В конце встречи у тебя получится настоящая картина в коробочке — только очень вкусная. Главное — не забыть сфотографировать её до первой ложки :) Продолжительность — около 3 часов.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-медиация по выставке «Только не говори маме»
Арт-медиация по выставке «Только не говори маме»

1500₽

Равная группа поддержки: СДВГ
Равная группа поддержки: СДВГ

от 500₽

Наука и искусство. Трилогия — интеллектуальный стендап
Наука и искусство. Трилогия — интеллектуальный стендап

3500₽

Продлёнка
Продлёнка

от 2000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи