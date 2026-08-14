Готов вновь собраться с корешами в знаковом Только Сами, чтобы попрыгать, крича старые и новые хиты Зябликовского абстрактного хип-хопа? Тебя ждут главные шлягеры группы «смешные отходы», презентация альбома «торксвар», маркет, забитая потными мужиками гримерка, слэм, болтовня в балконной курилке и всё-всё-всё, за что ты любишь эти гиги. Разогревать толпу в этот великий день будут такие заводные коллеги по цеху, как «мальчик с центра» и Phrogger. До встречи на празднике низкого уровня жизни.