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торксвар гиг

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Готов вновь собраться с корешами в знаковом Только Сами, чтобы попрыгать, крича старые и новые хиты Зябликовского абстрактного хип-хопа? Тебя ждут главные шлягеры группы «смешные отходы», презентация альбома «торксвар», маркет, забитая потными мужиками гримерка, слэм, болтовня в балконной курилке и всё-всё-всё, за что ты любишь эти гиги. Разогревать толпу в этот великий день будут такие заводные коллеги по цеху, как «мальчик с центра» и Phrogger. До встречи на празднике низкого уровня жизни.

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