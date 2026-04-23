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Про событие
Ежегодный фестиваль новой волны талантов, который видит молодость во всем: в музыке, фотографии, театре, хореографии, драматургии. Молодость — это не возраст, а непрерывное движение: состояние поиска, эксперимент, сборка себя, мира, себя в мире. В программе — перформативные читки, танцевальные и музыкальные импровизации, концерты электронной и акустической музыки, саунд-инсталляции. Расписание фестиваля можно посмотреть на сайте: https://www.ton-center.ru/ Открытие фестиваля: 23 апреля в 17:00 Режим работы фестиваля в остальные дни: с 12:00 до 23:00
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