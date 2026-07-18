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Томилино

Котельники

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2200₽
Возраст 16+

Про событие

Увидишь Томилинские просторы — карьеры и леса. Поход в Томилино начнётся на метро Котельники и дальше на автобусе едешь до Томилинского лесопарка. Сразу уйдёшь в лес и затеряешься промеж сосен. Первый водный пункт — Волкушинский карьер. На карьере вовсю идёт благоустройство — участники заденут его лишь косвенно, пойдут песчаным перегом. Второй карьер — Люберецкий, это уже конечная точка маршрута. В прошлом веке здесь вовсю добывали песчаник, а теперь летом идёт купание и культурный отдых. Маршрут хорош тем, что он небольшой — 17 километров, проложен по прекрасному сосновому лесу и с возможностью искупаться летом. А также близостью к Москве — не нужно будет долго добираться вечером до дома. Туда Старт в 9:00 на м.Котельники, дальше от метро автобусы 351, 979, 416,144к, до остановки Тепличный комбинат. Обратно Финиш на ост. карьер, а затем м. Котельники ориентировочно в 18 часов.

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