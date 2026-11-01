На ужине ты проследишь, как Том Форд стал одним из самых влиятельных дизайнеров своей эпохи и изменил представление о гламуре в 90-е. Разберёшь его работу в Gucci и Yves Saint Laurent, культурные влияния и эстетику, построенную на соединении сексуальности, интеллектуальной провокации и точного коммерческого расчета. Поговоришь о том, как влияние Форда вышло за пределы моды — в кино, культуру и образ жизни — и что происходит с его наследием сегодня при Хайдере Аккермане. Лекцию дополнит винная дегустация с профессиональным сомелье. В программе — 5 вин премиального сегмента, каждое из которых разберёшь через происхождение, стилистику и особенности производства. Лектор: Елизавета Галустян – исследователь истории моды и автор более 20 лекционных программ. Её лекции — это не просто история коллекций, а глубокое погружение в биографии героев: детство, страсти, соперничество и то, как личный путь становится языком творчества. Для встречи подготовят расширенный гастрономический сет: выдержанные сыры, мясные деликатесы, орехи, свежие ягоды и авторскую выпечку. Гастрономическую композицию создают индивидуально для каждой лекции — с учётом её темы и концепции. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет атмосферу вечера. После встречи каждый гость получит доступ к фотографиям в закрытом чате клуба. Продолжительность лекции — 3–4 часа.