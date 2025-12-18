Актуальные проекты легендарной лаборатории электроакустической музыки IRCAM прозвучат в Москве в исполнении выпускников. Парижский IRCAM (Институт исследования и координации акустики и музыки) — одно из важнейших мест, где создаётся новая музыка. Основанный Пьером Булезом в 1970-х, институт сделал ставку на компьютерные технологии, что позволило сформировать особую эстетику, связанную с новыми тембрами, работой с пространством и live-процессами. Концерт CEAM Artists посвящён актуальным проектам IRCAM и его образовательной программе Cursus — творческой лаборатории для молодых композиторов. Здесь они реализуют сложные партитуры, соединяя инструменты с электроникой, светом и проекциями. В программе — сочинения недавних студентов института (Фернандо Манассеро, Джованни Монтиани, Утку Асуроглу) и ведущих авторов, сотрудничающих с IRCAM, — Пьера Жодловски и Франка Бедросяна. На концерте возможны резкие звуки и вспышки света, будь осторожен, если у тебя есть сложности с восприятием аудиовизуальной информации.