Незримое присутствие, тонкие струйки талой воды, крохотное пятнышко крови на мятой рубашке, взгляд чуть выше линии горизонта на догорающий закат, мерцающий свет фонариков, лампочек, бликов проплывающих окон. Ощущение покоя, отстраненная далёкая меланхолия, игра теней на стенах, поднятые в небо руки, почти касание. Тишь: эмбиент, индастриал, Для тебя выступят: Juli in January — акварельная кассета, меланхолия тональной красоты, пыльца на щеке. D-module — смелая и строгая структура, единство завораживающего гула и перламутровых мелодий. Old Moss — медитативное наслоение узоров, фраз, иносказаний в вибрации струн. Jum-Jum — гул, шорохи, постукивания и потрескивания для леса и тихих комнат. Борис Юшманов — симбиоз сообщающихся меж собой акустических и визуальных смыслов, взгляд через старинный объектив на бескрайние взаимосвязи идей и воплощений. fshs — пространство между вечным и отмеренным, земным и иноземным. Оплата на входе.