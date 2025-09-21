ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Тимирязевская академия: заповедник прошлой жизни

Тимирязевская улица, 52

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 990₽
Возраст 6+

Про событие

Здесь затейливое барокко 19 века мирно соседствует с конструктивистскими общежитиями, в парке замерли античные персонажи, а на зоостанции мычат коровки. А ещё Тимирязевская академия — это огромное зелёное пространство, которого так часто не хватает жителям мегаполиса. Гуляя по дивным паркам самого зеленого вуза страны ты узнаете: — как яблони от взорванного Храма Христа Спасителя оказались перед главным зданием Тимирязевской академии — что вдохновило Достоевского на написание романа "Бесы" — на каком трамвае любил отдыхать кондуктор (он же писатель) Паустовский как метеорологи академии помогли выиграть битву под Москвой — что объединяет Спасскую башню Кремля с главным зданием академии. А ещё ты отыщешь домики хоббитов, студенческие солярии и старейшую метеостанцию, познакомишься с коллекционером земли и первым экологом России, полюбуешься почти версальским парком и загадаешь желания у волшебного «Разумовского» тополя. Начало и окончание: около бюста К.А.Тимирязева (в сквере по адресу: Тимирязевская улица, между домами 52 и 54)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста