Здесь затейливое барокко 19 века мирно соседствует с конструктивистскими общежитиями, в парке замерли античные персонажи, а на зоостанции мычат коровки. А ещё Тимирязевская академия — это огромное зелёное пространство, которого так часто не хватает жителям мегаполиса. Гуляя по дивным паркам самого зеленого вуза страны ты узнаете: — как яблони от взорванного Храма Христа Спасителя оказались перед главным зданием Тимирязевской академии — что вдохновило Достоевского на написание романа "Бесы" — на каком трамвае любил отдыхать кондуктор (он же писатель) Паустовский как метеорологи академии помогли выиграть битву под Москвой — что объединяет Спасскую башню Кремля с главным зданием академии. А ещё ты отыщешь домики хоббитов, студенческие солярии и старейшую метеостанцию, познакомишься с коллекционером земли и первым экологом России, полюбуешься почти версальским парком и загадаешь желания у волшебного «Разумовского» тополя. Начало и окончание: около бюста К.А.Тимирязева (в сквере по адресу: Тимирязевская улица, между домами 52 и 54)