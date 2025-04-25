Коллективная выставка, посвященная детскому восприятию окружающего мира. Проект объединит работы девяти художников, связанные общей темой, но выполненные в разных техниках и формах: от хрустальных арт-объектов и металлических скульптур до гравюр и инсталляций. Среди участников — Александра Пацаманюк, Иван Горшков, Родион Китаев, Арина Шабанова, Ирина Корина, Дарья Барыбина, Яков Хомич, Маша Lam и Людмила Баронина. Куратором экспозиции выступила галерея Sample. «В этом проекте мы объединили довольно разные объекты под широкой концепцией альтернативной оптики на привычные вещи. Работы — не о детстве напрямую. Но взаимодействуют с тем типом восприятия, который с ним связан — с его открытостью, доверием, вниманием к деталям и еще не оформленным отношением с вещами», — объясняют кураторы.