Thrash Metal Carnage
Большая Семёновская улица, 42с3
Начало:
Завершение:
от 550₽ до 750₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В угаре примут участие: The Wolves — Thrash Metal ДебошЪ — Thrash Metal Лихославль Empire Of Destruction — Thrash Metal Электросталь Дракайна — Thrash|Death Metal Саратов Чёрный Свет — Thrash Metal Chemical Warfare — Thrash|Death Metal Tombcrusher — Thrash Metal Билет на входе: 650р с репостом https://vk.com/wall-231366663_3 , 750р без репоста.
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