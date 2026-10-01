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Thomas Mraz

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 11200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Thomas Mraz представляет в пространстве «Море Музыки» камерную осеннюю акустическую программу — особенный вечер, в котором привычная энергия артиста сменится более душевным и чувственным форматом. В сопровождении живых музыкантов прозвучат самые лиричные треки, специально переосмысленные для акустики. Это глубокий и искренний разговор со слушателем, где на первый план выходят живой голос, мелодия и текст. В «Море Музыки» знакомые хиты Thomas Mraz зазвучат в новом, тёплом формате. Концерт пройдёт в атмосфере ночного океанариума — среди тысяч морских обитателей, под мерцание водных бликов и приглушённый неоновый свет. Каждый билет включает доступ к ночной экспозиции.

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