The Trio погружает слушателей в атмосферу Cool Jazz, Noir Jazz, Soul и Easy Listening, создавая неповторимое звучание, которое идеально подходит для расслабляющего вечера в джаз-клубе. В репертуаре коллектива — лучшие саундтреки из классического американского и французского кино, а также множество других красивых и мелодичных джазовых композиций.