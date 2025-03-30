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The Trio. Noir Jazz Soundtrack

Настасьинский пер., 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

The Trio погружает слушателей в атмосферу Cool Jazz, Noir Jazz, Soul и Easy Listening, создавая неповторимое звучание, которое идеально подходит для расслабляющего вечера в джаз-клубе. В репертуаре коллектива — лучшие саундтреки из классического американского и французского кино, а также множество других красивых и мелодичных джазовых композиций.

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