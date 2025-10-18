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The OM & Jazz Band

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 7500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Лиричный и интеллигентный хип-хоп из Казахстана, впитавший дух классического джаза и улиц — The OM приглашает на свой первый сольный концерт в Москве. Александр Дулепинских — рэп-артист, мультиинструменталист и фрешмен творческого объединения Gazgolder — превращает тоску повседневности в искусство. В его песнях — меланхоличные, глубокие истории из жизни, улиц и пережитых передряг парня из казахской провинции. The OM впервые исполнит свои треки в большом концертном формате — под аккомпанемент джаз-бенда и водных бликов ночного океанариума.

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