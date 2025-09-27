Первая балл-вечеринку от Casper House. В программе самые громкие хиты, а также полюбившиеся многим песни от королевы вечера — Леди Гаги! А также: - 5 часов песен Леди Гаги! (это не живое выступление артиста!) - красная дорожка с профессиональным фотографом - тематическая фотозона - конкурс костюмов - маркет с наполнением по творчеству Леди Гаги - яркое шоу по мотивам The Mayhem Ball Tour - интерактивы на сцене - зона бесплатных, переводных тату - розыгрыш подарков по творчеству Леди Гаги (официальный мерч и не только) - тематические стикеры каждому гостю на входе - обновлённое, ивентное меню бара Дресс-код (соблюдение дресс-кода НЕ является обязательным): культовые образы Леди Гаги или образы, отсылающие к эстетике её альбомов.