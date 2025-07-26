В лайнапе: 22:00 — Mohova 00:00 — Yuliya Gura & Ellie Starlet За пультом — Ellie Starlet, основательница Stoneside. Вместе с Yuliya Gura они не просто играют — они создают пространство, в котором хочется остаться. 02:00 — Nikita Nikitin Всё, что ты любишь в ночи — и немного больше. До 22:00 вход бесплатный, далее 1000 руб и коктейль на баре бесплатно. Бронь столов по номеру телефона или вотсап.