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Про событие
В лайнапе: 22:00 — Mohova 00:00 — Yuliya Gura & Ellie Starlet За пультом — Ellie Starlet, основательница Stoneside. Вместе с Yuliya Gura они не просто играют — они создают пространство, в котором хочется остаться. 02:00 — Nikita Nikitin Всё, что ты любишь в ночи — и немного больше. До 22:00 вход бесплатный, далее 1000 руб и коктейль на баре бесплатно. Бронь столов по номеру телефона или вотсап.
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