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Концерт «Лучший музыкальный фестиваль ко Дню Святого Патрика» (The Best St.Patrick's Music Fest)

Культурный центр ДОМ
Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Сегодня очень трудно найти человека, который бы не слышал про День Святого Патрика. Все знают как легко в этот день почувствовать себя ирландцем. Для этого нужно немного — собраться с друзьями в таком месте, где звучит хорошая и правильная живая музыка. А там уже всё само образуется — будут песни, танцы, веселье и всё остальное, что положено. Традиционно на фестивале будет звучать отличная фолк-музыка, соберётся весёлая компания, сложится душевная атмосфера, и, конечно же, будут танцы. Для тебя будут играть: Inishire Mervent Telenn Gwad Old Folk Drink'n'Sing Band

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