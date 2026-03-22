Сегодня очень трудно найти человека, который бы не слышал про День Святого Патрика. Все знают как легко в этот день почувствовать себя ирландцем. Для этого нужно немного — собраться с друзьями в таком месте, где звучит хорошая и правильная живая музыка. А там уже всё само образуется — будут песни, танцы, веселье и всё остальное, что положено. Традиционно на фестивале будет звучать отличная фолк-музыка, соберётся весёлая компания, сложится душевная атмосфера, и, конечно же, будут танцы. Для тебя будут играть: Inishire Mervent Telenn Gwad Old Folk Drink'n'Sing Band