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Teufelstanz

Glastonberry
1-я Дубровская улица, 13Ас1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт группы Teufelstanz в честь десятилетия альбома In Omne Tempus, где гости смогут услышать все композиции с этой пластинки, а также лучшие хиты последних лет. Teufelstanz несёт в себе сплав первобытной энергии средневековья и рока. Благодаря этому музыка группы приобретает особую экзотику, драйв и мощь звучания.

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