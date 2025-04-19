Teufelstanz
1-я Дубровская улица, 13Ас1
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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концерт группы Teufelstanz в честь десятилетия альбома In Omne Tempus, где гости смогут услышать все композиции с этой пластинки, а также лучшие хиты последних лет. Teufelstanz несёт в себе сплав первобытной энергии средневековья и рока. Благодаря этому музыка группы приобретает особую экзотику, драйв и мощь звучания.
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