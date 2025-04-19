Концерт группы Teufelstanz в честь десятилетия альбома In Omne Tempus, где гости смогут услышать все композиции с этой пластинки, а также лучшие хиты последних лет. Teufelstanz несёт в себе сплав первобытной энергии средневековья и рока. Благодаря этому музыка группы приобретает особую экзотику, драйв и мощь звучания.