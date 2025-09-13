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ТЭТ Своп

Марьина роща, Октябрьская улица, 91к1

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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

III Экологический Арт-Перформанс «ТЭТ-Своп: передвигая вещи» Театр ТЭТ устраивает Своп вечеринку. Ты сможешь не только обменяться вещами и помочь этим экологии, но и классно провести время в компании диджеев и перформеров. Искусство и экология изучают мир и меняют его по-разному. Иногда эти сферы сталкиваются, и тогда рождается не просто манящая синергия, а уникальное событие от независимого театра «ТЭТ». Совмещают экологичный своп (обмен вещами) с тотальным иммерсивным перформансом, где каждый гость становится и зрителем, и соучастником. Концепция — «Передвигая вещи» — это не только про физический оборот, но и про то, как вещи обретают новые истории, а люди — новые роли. Тебя ждёт уникальное пространство, созданное художниками-постановщиками театра «ТЭТ», где развернутся 5 интерактивных зон-перформансов.

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