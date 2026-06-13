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ТЭТ-Своп

Октябрьская улица, 91к1

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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Театр ТЭТ устраивает Своп вечеринку на которой можно не только обменяться вещами, но и круто провести время в компании диджеев и перформеров. Тема: Жар миражей. Пустынный своп иллюзорных птиц. Чем жарче, тем реальнее крылья, тем отчётливее птичий гомон. Здесь нет тени — только колебания воздуха, вырисовывающие психоделические сюжеты. Оказаться в пустоте — значит идти сквозь набивающийся в глаза песок, значит привыкнуть к одиночеству и довериться пробудившемуся подсознанию. Оно выведет к оазису и утолит жажду? Или, как зыбучие пески, затянет вглубь, как только потеряешь бдительность? Вот что ждёт тебя внутри: — Театрализованный своп-пустыня (ты приносишь ненужное — уносишь чужое, как в пустыне находят чужие следы) — Оазис мастер-классов (здесь можно остановиться, отдышаться и сделать что-то своими руками) — Перформансы-галлюцинации (актёры будут возникать и исчезать, как миражи — не поймёшь, было или нет) Вход всем, кто испытал хоть раз тепловой удар и жажду кислорода.

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