Встретишься с Юлей, Катей и Герой: распоёшься, разучишь несколько мини-мэшапов и увидишь, как на самом деле проходят хоровые группы. Никаких обязательств, музыкального образования и «сначала надо научиться петь». Просто тест-драйв, после которого можно решить: «Окей, я хочу ещё!» А если после класса захочешь зайти в новый поток — для участников будет приятный бонус: в течение 3 дней после занятия пробное занятие станет для тебя бесплатным.