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  1. Москва
  2. События

Applique: Тессеракт

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Символичные образы гигантских машин, колоколов, робота Марии и индустриального будущего. Пять разных формаций, объединённых идеей совершенного рейва за линией пространства и времени. Лайнап: MAIN ——— APPLIQUE: MAIN SNIFFER ENGINEER (LIVE) / CHAIN DAMAGE / СOMEDY / HESPERMEN / RAW TAKES / NINA INDI / MATVEY SCHETINKIN / ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК (LIVE) MEDIUM ——— RESONANCE: NIKITA ZABELIN / POIMA (LIVE) / XANDR.VASILIEV (LIVE) / CPSL (LIVE) / DOB-S / MISHXN (LIVE) / JULIA KARMA / JZLK / АГНЕЦ / NATALI F / DIGITAL IVAN UNDER ——— BOOTLEG CLUB: MRAK / TJUR / IONEWEB / SKRPUMP / N95 / DIRTY GLASSEZ / BASSDUMA / OVERTUNE / ARYAXZ / AUXRACER / URAZOV AUDIO / DJ MOJNOPOTISCHE MSL ——— KISLO: APO / PAVEL VOLKOV / MASHA UPSET / KIRRIN / ECLECTIQUE / ALLOY / MVXOOD / MAKABR / FRACTURE MARA (LIVE) / PREKRATIT TUSIT / SEM SMIRNOV ALTERNATIVE ——— LICЕLIUM: PERFORMANCE BY LICЕLIUM / ГОСПОДА / MOINO (LIVE) / ИМЯРЕК / ALISA AVILOVA / ELEKTROFELINA / EVIOL / SHREKING ASHES (LIVE) / HEAVENFIRST / HIPUSHIT / NECHKIN / CANCELLED / DENIS KOSTITSYN / KARL CHIX / MARK S / UTAH

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