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Московская альт-рок/альт-поп группа Юли Бойко, финалистки многих музыкальных ТВ проектов (Главная сцена, шоу Успех, Музыкальная интуиция). Terra — это «грязные» гитарные рифы, смелые фантазии о любви, жизни и смерти. Философия человеческих чувств и игры между строк. Песни о простом и сложном, но доступном каждому. Ночное инди, чтобы танцевать и грустить в окно. Terra презентуют новые песни, а также исполнят уже любимые слушателями композиции.
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