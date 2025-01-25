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Терапия-медитация с тибетскими чашами на Баррикадной

Зоологическая улица, 4

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Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+

Про событие

Расписание: 25 января и 22 февраля 18:00–19:30 — «Прана» на Баррикадной. Групповая практика расслабления под тибетские чаши, усиленная действием эфирных масел. На сеансе ничего делать не надо — преимущественно слушать. Эта практика эффективна в состоянии постоянной усталости, стресса, повышенной тревожности, эмоциональных перегрузок, а также накануне принятия важных решений. Помимо этого, через глубокое расслабление чаши улучшают сон, пищеварение и память, достигается как физическая, так и умственная релаксация. Чтобы усилить и продлить эффект от медитации, используется ароматерапия натуральными эфирными маслами. Моментально воздействуя на лимбическую систему мозга, аромат вызывает уникальную для каждого ассоциацию, запускает процесс обновления, очищения и глубокого погружения в себя. Александра о себе и семинаре: «Имея музыкальное образование, на своих сессиях погружаю человека в гармоничные и успокаивающие звуки, благодаря которым запускаются механизмы саморегуляции организма. С помощью чаш транслирую состояния спокойствия, благополучия и здоровья». Уровень подготовки: любой. Ведущая: Александра Федорова — звукотерапевт, мастер звуковых медитаций.

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