Теппо — стремительно набирающий популярность рок-артист, покоряющий мощной музыкальной экспрессией, притягательной харизмой и чарующей атмосферой тёмного средневекового фэнтези. Каждое его выступление завораживает, а время словно останавливается — весь мир вокруг исчезает, оставляя лишь магию музыки. Приходи на большой сольный концерт Теппо, чтобы вновь оказаться в эпицентре событий, услышать любимые хиты, а также новые композиции, которые только начинают завоёвывать сердца слушателей.