В программе концерта будут звучать всеми любимые джазовые стандарты и песни из репертуара певиц Elian Elis и Diana Crall, а также песни из фильма «the Mask». Анастасия Нега — джазовая певица с тёплым, бархатным, субтоновым тембром, исполняет музыку в разнообразных стилях — джаз, блюз, босанова, бачата. На своих выступлениях Анастасия с группой выдающихся музыкантов погружают слушателя в мир утончённой музыкальной эстетики, где каждое исполнение — это живое искреннее переживание, наполненное мягкой чувственностью и качественным звуком.