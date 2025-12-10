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Тёплый зимний джаз

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В программе концерта будут звучать всеми любимые джазовые стандарты и песни из репертуара певиц Elian Elis и Diana Crall, а также песни из фильма «the Mask». Анастасия Нега — джазовая певица с тёплым, бархатным, субтоновым тембром, исполняет музыку в разнообразных стилях — джаз, блюз, босанова, бачата. На своих выступлениях Анастасия с группой выдающихся музыкантов погружают слушателя в мир утончённой музыкальной эстетики, где каждое исполнение — это живое искреннее переживание, наполненное мягкой чувственностью и качественным звуком.

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