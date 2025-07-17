В последние годы представители «зумеров», «миллениалов» и «альфа» всё чаще вступают в онлайн-баталии и пытаются разобраться, кто из них наиболее прав в различных социо-культурных вопросах. На лекции ты погрузишься в различия поколений и узнаешь, чем отличается их культурный код в медиапространстве. Откуда взялась теория поколений и что значит это деление? Правда ли, что зуммеры ничего не помнят, а миллениалы не могут выбраться из 2007-го? Почему поколение Y и Z не могут ужиться в одном интернет-пространстве? И чего ждать от поколения альфа? Расскажут ведущие подкаста «Чокнемся». Арина, Ксюша и Семён — ведущие подкаста «Чокнемся», который охватывает все последние новости и феномены поп-культуры.