Выставка, приуроченная к 10-летию галереи и посвящённого памяти её основателя, Александра Омельченко. За десятилетие своего существования галерея стала пространством, где искусство и время постоянно изменяют друг друга. В этом - их собственная теория относительности: произведения обретают новый смысл в зависимости от зрителя, момента, света, контекста. Время, казалось бы, уносит всех вперёд, но возвращает к тем, кто стоял у истоков — тем, кто однажды задал импульс движению.