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Теория относительности. В память об Александре Омельченко

Омельченко (Omelchenko)
Староконюшенный пер., д. 32

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Выставка, приуроченная к 10-летию галереи и посвящённого памяти её основателя, Александра Омельченко. За десятилетие своего существования галерея стала пространством, где искусство и время постоянно изменяют друг друга. В этом - их собственная теория относительности: произведения обретают новый смысл в зависимости от зрителя, момента, света, контекста. Время, казалось бы, уносит всех вперёд, но возвращает к тем, кто стоял у истоков — тем, кто однажды задал импульс движению.

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