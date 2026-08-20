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Про событие
Лекция о священниках-бунтарях из Латинской Америки, которые соединили христианскую веру с марксизмом ради борьбы против диктаторов. Аспиранты МГУ и РГГУ Кирилл Тодоров и Владимир Чикризов объяснят, как вера стала оружием, а если перед этим немного выпить, то можно погрузиться ещё глубже.
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