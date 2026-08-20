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Теология освобождения

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Лекция о священниках-бунтарях из Латинской Америки, которые соединили христианскую веру с марксизмом ради борьбы против диктаторов. Аспиранты МГУ и РГГУ Кирилл Тодоров и Владимир Чикризов объяснят, как вера стала оружием, а если перед этим немного выпить, то можно погрузиться ещё глубже.

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