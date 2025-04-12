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Temple de Plastique x Yauza

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

В субботу команда Temple de Plastique наполнит особняк Yauza Place нежностью, любовью и мягкими хаус-ритмами. Надевай любимые наряды и не бойся экспериментов — в эту ночь не просто разрешается, а настоятельно рекомендуется быть собой. В лайнапе — соавтор проекта Mvxood, идеолог вечеринок A Casa Discopank, диджей с гипнотичными техно-сетами Sexytamir и резидентка музыкального сообщества ABCD Masha Volum. FC / DC / 21+ Забронировать стол можно по телефону.

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