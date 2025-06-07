Свиданка, которая давно должна была состояться. Совместная вечеринка двух ярких команд из обеих столиц необъятной — и ты в списке тех, кого особенно ждут. Ты чувствуешь этот мандраж? Когда чуть мокнут ладони, глаза блестят сильнее обычного, и в голове начинает крутиться: «А вдруг всё пойдёт не по плану… и тогда ночь будет идеальной». Тебя ждут: NOCOW — live JULIA KONOR MVXOOD SASHA MURAVEV SERGEI HROMOV FTSHSM — live DEAD MOON KLIMUSIK SEXYTAMIR SHULYA Билеты на входе дороже.