ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Temple de Катэраг в Blank

Blank, Арсенальная набережная, 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Свиданка, которая давно должна была состояться. Совместная вечеринка двух ярких команд из обеих столиц необъятной — и ты в списке тех, кого особенно ждут. Ты чувствуешь этот мандраж? Когда чуть мокнут ладони, глаза блестят сильнее обычного, и в голове начинает крутиться: «А вдруг всё пойдёт не по плану… и тогда ночь будет идеальной». Тебя ждут: NOCOW — live JULIA KONOR MVXOOD SASHA MURAVEV SERGEI HROMOV FTSHSM — live DEAD MOON KLIMUSIK SEXYTAMIR SHULYA Билеты на входе дороже.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста