Апулия (Puglia) – винодельческий регион, расположенный в юго-восточной части Италии. Регион обладает большим количеством природных ресурсов, благоприятствующих обильному росту винограда. Жаркий средиземноморский климат, постоянное солнце и редкие морские бризы создают почти идеальные условия для виноградарства. Геология региона включает известняк мелового периода, залегающий под слоями богатых железом четвертичных отложений, наиболее заметных в почвах вокруг Тарантийских холмов и в долине Итрии. Наиболее яркими представителями апулийских сортов виноделия являются Негроамаро и Примитиво, а Вердека выделяется как единственный яркий пример местного белого винограда в этом жарком регионе, где доминируют красные сорта. Рассмотришь два подхода к вину на примерах – традиционный и современный новаторский стиль. Узнаешь, как новому поколению виноделов удается справляться с жарким солнцем Апулии. Винный лист: - Alice Verdeca Salento IGT 2023 (100% Вердека) – белое сухое вино. - Santa Gemma Chardonnay 2022 (100% Шардоне) – белое сухое вино. - Neama Negroamaro 2023 (100% Негроамаро) – красное сухое вино. - Lirica Primitivo di Manduria 2021 (100% Примитиво) – красное сухое вино. - Bizona BW-555 Puglia IGT (100% Примитиво) – красное сухое вино. - Masseria La Cattiva La Cattiva Rosso VdT 2021 (100% Примитиво) – красное сухое вино. Ведущий дегустации: Александр Арфеев. В стоимость входят шесть вин. Дополнительно можно заказать блюда по меню. Резерв: +7 903 792 61 50.