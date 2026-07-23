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Тёмный культ

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Когда то давно деревня Серого Пика была возведена в высоких горах, на месте победы доблестных воинов прошлого над темным культом владыки смерти Оркуса. Однако не всякое зло можно победить раз и навсегда. Спустя пару десятков лет культ вновь вернулся в эти земли — последователей смерти видят на дорогах, в масках из черепов баранов и козлов, а сами они в ночи раскапывают старые могилы, воруя еду, краски, строительные инструменты и трупы с местных горных курганов, судя по всему готовят что то тёмное. Система: ДнД 2024 Уровни персонажей: 4 Требуется базовое понимание системы и её механик, сгенерится просьба заранее до вечера 20.07 (27 очков, закуп базовый от класса, потребуется обсудить базовую квенту персонажа) или попросить у мастера преген-персонажа, связавшись заранее. Разрешены любые официальные материалы, кроме сеттинг специфик рас не из Фаэруна, по всем вопросам генережки просьба смело писать в личку мастеру: https://vk.com/id85187384 Записаться на игру можно в специальной теме в вк.

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