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Вторая глава масштабного электронного события, объединяющего мировых звёзд электронной сцены, российских артистов и специальные лайв-выступления. Eclipse объединит разные грани электронной музыки в одной ночи: от глубокого прогрессива и атмосферной электроники до эмоционального аплифтинг-транса, мощного клубного звучания и живых выступлений. Гостей ждёт масштабное музыкальное путешествие, дополненное световой постановкой, визуальными эффектами и специально разработанной сценографией. Fonarev Sunflöwer Krasa Rosa Volen Sentir Driftmoon Asteroid Mat Zo Ciaran McAuley Richard Durand
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