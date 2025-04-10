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  1. Москва
  2. События

Тем временем

Старомонетный переулок, 12

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка Нади Лихогруд предлагает взглянуть на археологию как на образ будущего для актуального искусства. Как на культурный слой, который будут расшифровывать следующие поколения, стремясь понять, какой была наша цивилизация. Прототипом проекта стали экспозиции археологических памятников, на которых причудливо соединяются утилитарные, сакральные и художественные предметы. В работах Нади можно встретить отсылки к античным сосудам, выполненным в форме женских голов или украшенным объёмными фигурными композициями, а также к танагрским терракотовым статуэткам, запечатлевшим бытовые сценки и повседневные занятия эпохи Эллинизма. Античный арсенал используется в экспозиции «Тем временем» для осмысления современности и создания ощущения безвременья. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

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