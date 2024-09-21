Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Пластический спектакль Леонида Хожайнова по поэме Роберта Бёрнса «Тэм О'Шентер» 1 час без антракта. Главный герой в этой мистической истории — фермер Тэм О’Шентер из окрестностей старинного городка Эйр в Шотландии. Он частенько приходит в местный трактир с другом Джоном, чтобы отдохнуть от своей сварливой жены. Кэтти — та самая жена, считает непростительной слабостью Тэма его любовь к выпивке, и каждое его возвращение из трактира неизбежно выливается в семейный скандал. Несмотря на пристрастие к алкоголю, Тэм довольно порядочный человек и верный муж, но это не исключает бесконечных подозрений и ревности Кэтти. И вот однажды после очередной встречи с Джоном в трактире Тэм решается уйти раньше обычного, чтобы не расстраивать жену. Но это совершенно не входит в планы Джона и Трактирщицы, и они уговаривают его задержаться. Кружка за кружкой и Тэм совсем забывает про жену. Назойливая Трактирщица, воспользовавшись ситуацией, почти соблазняет Тэма, но… даже в одурманенном состоянии в его голове возникает образ жены, зловещий и упрекающий. Тэм уносится из трактира. Но дорога до дома мерещится (или нет?) Тэму зловещим лабиринтом. Тьма кругом, и за каждым кустом — кажется ему — путника подстерегает Дьявол собственной персоной. Чем дальше он проходит в лабиринт, тем больше стынет в его жилах кровь. Хоть он и пьян, но страх его не покидает. На его пути внезапно встречаются четыре девушки — очень странные, пугающие, но манящие. Шаг за шагом они уводят его ещё дальше в лабиринт, где он встречает Нэнни — девушку невероятной красоты. Бедный Тэм, околдованный великолепием Нэнни и ведьм, лишь в последний момент понимает, что попал на шабаш ведьм... Источник: https://www.mtheat.ru/
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