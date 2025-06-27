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Тело, стыд и свобода: коллажная арт-терапия с психологом

Кафе «Эвергрин», Шмитовский проезд, м. Улица 1905 года

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Если бы твое тело могло говорить, чтобы оно рассказало о себе? Приходи на глубокую и бережную арт-терапевтическую встречу “Тело, стыд и свобода”, где ты вместе с психологом исследуешь отношения с телесностью и сексуальностью. Через создание коллажей и доверительный диалог ты попробуешь разобраться, откуда берутся стыд и неловкость, как общественные нормы влияют на наше восприятие себя и где найти опору для принятия и внутренней свободы Эта встреча даст тебе возможность мягко прикоснуться к запретным темам, выразить сложные чувства через творчество и, возможно, найти новый язык для разговора с собой. В безопасном пространстве под руководством психолога и коллажистки Екатерины ты сможешь исследовать свои границы без осуждения и страха. Все материалы включены, а свою работу ты заберешь с собой.

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