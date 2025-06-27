Если бы твое тело могло говорить, чтобы оно рассказало о себе? Приходи на глубокую и бережную арт-терапевтическую встречу “Тело, стыд и свобода”, где ты вместе с психологом исследуешь отношения с телесностью и сексуальностью. Через создание коллажей и доверительный диалог ты попробуешь разобраться, откуда берутся стыд и неловкость, как общественные нормы влияют на наше восприятие себя и где найти опору для принятия и внутренней свободы Эта встреча даст тебе возможность мягко прикоснуться к запретным темам, выразить сложные чувства через творчество и, возможно, найти новый язык для разговора с собой. В безопасном пространстве под руководством психолога и коллажистки Екатерины ты сможешь исследовать свои границы без осуждения и страха. Все материалы включены, а свою работу ты заберешь с собой.