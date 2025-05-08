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Тело навыпуск. Будущее современного танца

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Событие представляет собой публичный показ работ магистерской программы «Художественные практики современного танца» Петербургской Академии русского балета им. Агриппины Вагановой. В программе вечера — 11 уникальных перформансов, включающих исследования в области танцевальных утопий, упражнений в невидимости и взаимодействия с нечеловеческими телами.

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