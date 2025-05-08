Событие представляет собой публичный показ работ магистерской программы «Художественные практики современного танца» Петербургской Академии русского балета им. Агриппины Вагановой. В программе вечера — 11 уникальных перформансов, включающих исследования в области танцевальных утопий, упражнений в невидимости и взаимодействия с нечеловеческими телами.