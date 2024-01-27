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Telliodora & Андрей Марухин

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»
Мясницкая ул., 15

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Дуэтная программа, в которой со вкусом собраны привлекательные композиции в стилистике соула, фанка, нео-соула и современного джаза. Авторские аранжировки, проникновенный вокал, умение заменить фортепианной фактурой всю ритм-секцию делают свежим и необычным звучание каждого – пусть даже очень знакомого – трека. На сцену Клуба выйдут: Telliodora (Александра Черноусова) — автор-исполнитель международного уровня, вокалистка официального британского трибьют-шоу «The Pink Floyd Show UK», работающая в России и Великобритании. Андрей Марухин – джазовый пианист, композитор, выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных.

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