Дуэтная программа, в которой со вкусом собраны привлекательные композиции в стилистике соула, фанка, нео-соула и современного джаза. Авторские аранжировки, проникновенный вокал, умение заменить фортепианной фактурой всю ритм-секцию делают свежим и необычным звучание каждого – пусть даже очень знакомого – трека. На сцену Клуба выйдут: Telliodora (Александра Черноусова) — автор-исполнитель международного уровня, вокалистка официального британского трибьют-шоу «The Pink Floyd Show UK», работающая в России и Великобритании. Андрей Марухин – джазовый пианист, композитор, выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных.