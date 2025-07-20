Возраст 18+
Про событие
Практика на раскрытие чувственности, близости с собой и партнёром. Будет полезно: – Парам - научиться чувствовать друг друга без слов; – Друзьям - для выстраивания более глубокого чувства доверия; – Каждому - освоить искусство самопознания и раскрепощения. Практика состоит из трёх техник пробуждения тела, взаимодействия в парах, динамики и расслабления, медитации и поддержки каждого участника в раскрытии своего потенциала. Ведущие: Анна - мастер по йоге и телесным практикам, Юлия - психолог, арт-терапевт.
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