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  1. Москва
  2. События

Телесно-ориентированная практика «Близость»

Ballesta Space, Садовническая улица, 27с9

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 18+

Про событие

Практика на раскрытие чувственности, близости с собой и партнёром. Будет полезно: – Парам - научиться чувствовать друг друга без слов; – Друзьям - для выстраивания более глубокого чувства доверия; – Каждому - освоить искусство самопознания и раскрепощения. Практика состоит из трёх техник пробуждения тела, взаимодействия в парах, динамики и расслабления, медитации и поддержки каждого участника в раскрытии своего потенциала. Ведущие: Анна - мастер по йоге и телесным практикам, Юлия - психолог, арт-терапевт.

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