Практика на раскрытие чувственности, близости с собой и партнёром. Будет полезно: – Парам - научиться чувствовать друг друга без слов; – Друзьям - для выстраивания более глубокого чувства доверия; – Каждому - освоить искусство самопознания и раскрепощения. Практика состоит из трёх техник пробуждения тела, взаимодействия в парах, динамики и расслабления, медитации и поддержки каждого участника в раскрытии своего потенциала. Ведущие: Анна - мастер по йоге и телесным практикам, Юлия - психолог, арт-терапевт.