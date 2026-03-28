На мастер-классе научишься работать с текстурной пастой и колорантами и создаешь индивидуальную работу для своего интерьера. Колеры при смешивании с пастой позволяют придать картине особенный монохромный оттенок. Ты узнаешь, какие виды текстурной пасты бывают и с помощью каких техник можно создавать разноформатные рельефы на панно.