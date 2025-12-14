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Текстильные ёлочные игрушки

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать набор мягких игрушек для своей ёлки, которые можно будет использовать дома или подарить близким на Новый Год и Рождество. Каждый участник сможет вышить 3 игрушки из разных тканей и в различных дизайнах — твои игрушки будут неповторимыми! Вместе с мастером можно будет выбрать наиболее удачные сочетания рисунков и фактур для будущего набора, который добавит уюта в новогодний интерьер. Продолжительность: 3 часа

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