На мастер-классе ты сможешь создать набор мягких игрушек для своей ёлки, которые можно будет использовать дома или подарить близким на Новый Год и Рождество. Каждый участник сможет вышить 3 игрушки из разных тканей и в различных дизайнах — твои игрушки будут неповторимыми! Вместе с мастером можно будет выбрать наиболее удачные сочетания рисунков и фактур для будущего набора, который добавит уюта в новогодний интерьер. Продолжительность: 3 часа