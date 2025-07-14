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Техно-йога в особняке

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1, (Вход с Малого Трехсвятительского, наверх по красной лестнице)

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Комбо необычности: йога, техно-сет и богемность 19 века. Такая современная интерпретация практики — одно из ключевых направлений студии фитнеса и танцев 128bpm. Благодаря уникальному комплексу асан и упражнений ты научишься слышать своё тело и двигать им под космический техно-сет! Ритм поможет грамотно распределить нагрузку и поймать свой «дзен». А пространство особняка ODMO, где обычно проходят лекции, киноужины и выставки c его 5-метровыми потолками и 150-летними колоннами, добавит мероприятию богемности. Подходит для начинающих. Важен только настрой. Пригодится удобная одежда (лосины, футболка/топ), носки. Коврики предоставят. Сбор гостей с 19:00 Начало практики в 19:30 Парням тоже можно и нужно:)

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