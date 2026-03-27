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Техно комната

Турандот, Тверской бульвар, 26

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от 8000₽ до 35000₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Особняк превращается в пространство ритма и шоу: два танцпола с разными стилями — от мэш ап до техно. А в третьем зале оркестр при тысячи свечах устроит музыкальное представление. Ночь, где тебя ждёт сочетание уникального перфоманса, вечеринки, театра с актёрами и музыки — где ты в главной роли. Диджеи мероприятия: Peredel, Valdman + квартет (Живой звук), D’maselle, HOLYMOLLY, Pozdnyakov, Adore u, Borey, Ивахова шоу и другие.

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