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Театр теней Applique

Fabula Hq
Самокатная улица, 4с1

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от 1900₽ до 2900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В канун Дня всех святых тебя ждут в современном театре теней на спектакле Applique. В программе — альтернативные формы сценического визуального искусства, где герои старинных сказок оживут под воздействием различных источников света. Световую инсталляцию «masque» представит художник yuyutash. Лайн-ап: Philipp Gorbachev Shadowax Makabr Abelle Mark S Агнец Dob-S Sasha RTS Roma Ptashenko Maksimovna 2096 fx Jovani Boa

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