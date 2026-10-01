В канун Дня всех святых тебя ждут в современном театре теней на спектакле Applique. В программе — альтернативные формы сценического визуального искусства, где герои старинных сказок оживут под воздействием различных источников света. Световую инсталляцию «masque» представит художник yuyutash. Лайн-ап: Philipp Gorbachev Shadowax Makabr Abelle Mark S Агнец Dob-S Sasha RTS Roma Ptashenko Maksimovna 2096 fx Jovani Boa