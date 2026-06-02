Проект объединяет художников галереи и новые имена, обращаясь к образу леса как к пространству переходных состояний, где стираются границы между человеком и природой, реальным и воображаемым. Художники экспозиции следуют не внешнему образу леса, а его внутренней, текучей логике, где нет границ между реальным и вымышленным, человеческим и природным, живым и неживым. График работы: ВТ- СБ 12:00-20:00