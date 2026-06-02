ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Те, кто живут среди деревьев

Serene Gallery, 1-й Зачатьевский переулок, 8с9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Проект объединяет художников галереи и новые имена, обращаясь к образу леса как к пространству переходных состояний, где стираются границы между человеком и природой, реальным и воображаемым. Художники экспозиции следуют не внешнему образу леса, а его внутренней, текучей логике, где нет границ между реальным и вымышленным, человеческим и природным, живым и неживым. График работы: ВТ- СБ 12:00-20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста