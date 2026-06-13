ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Тайсон фест

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это однодневный фестиваль, который организаторы делают для своего друга Владимира Тайсона. Почему именно так? Потому что он прекрасный человек, а словосочетание «Тайсон Фест» звучит круто. Формат: фестиваль-вечеринка в клубе «Лахесис». Два зала: в одном — живая музыка и перформансы, во втором — маркет с мерчом групп и уютная зона отдыха. В программе: Свиная грусть — московский панк с саксофоном, энергия, которая разрывает зал. KAMYSH — молодой металл, дерзкий и громкий. Старик 314дверь — абсурдный рэп с перформансом в масках. Destiny — выступление самого Владимира Тайсона, в честь которого назван фестиваль. Andron / DJ GLOBUS — сольные проекты организаторов и финальный аккорд вечера. BZP — разогрев от друга фестиваля.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста