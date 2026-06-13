Это однодневный фестиваль, который организаторы делают для своего друга Владимира Тайсона. Почему именно так? Потому что он прекрасный человек, а словосочетание «Тайсон Фест» звучит круто. Формат: фестиваль-вечеринка в клубе «Лахесис». Два зала: в одном — живая музыка и перформансы, во втором — маркет с мерчом групп и уютная зона отдыха. В программе: Свиная грусть — московский панк с саксофоном, энергия, которая разрывает зал. KAMYSH — молодой металл, дерзкий и громкий. Старик 314дверь — абсурдный рэп с перформансом в масках. Destiny — выступление самого Владимира Тайсона, в честь которого назван фестиваль. Andron / DJ GLOBUS — сольные проекты организаторов и финальный аккорд вечера. BZP — разогрев от друга фестиваля.