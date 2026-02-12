На лекции будут разбираться в скрытых смыслах, знаках и символах на старинных полотнах. Почему на старинных картинах в зимнюю ночь так часто горит одинокая свеча? Крошечные фигурки на заднем плане, свет домашнего очага, украшения и привычные зимние сюжеты — для зрителя прошлого многие из этих деталей были не просто частью красивой картины, а знаками, которые можно было прочитать. Почему художники прятали послания в натюрмортах, гравюрах и пейзажах? Как средневековые мистерии и карнавалы оказались на полотнах старых мастеров? И что на самом деле скрывается за знакомыми образами зимних праздников? Тебя ждёт настоящее искусствоведческое расследование: ты разберёшь язык деталей, поговоришь о символике света и тьмы и попробуешь научиться замечать в классической живописи то, что обычно остаётся за пределами первого взгляда. Лектор — Дарья Прохоренко, историк искусства, лектор, экс-сотрудница ММОМА, Новой Третьяковки и фонда V-A-C, автор подкаста и телеграм-канала «Шаги к искусству».