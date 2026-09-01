В эту пятницу блогеры Саша Теслонд и Катя Кирия объединяются на новой вечеринке. Специальный гость— звезда ютуба и блогер Ксюша Хоффман. Здесь достанут из самых тёмных уголков плейлистов всё тайное удовольствие и вставят его туда, где ему всегда было место — на главный танцпол. Никакого стыда, никакого хорошего вкуса, только очень плохая музыка, под которую почему-то очень хорошо танцуется. Лайн-ап: sincere ermoshina ksenia hoffman teslond odddi kate kiriya itnedark Оплата на входе (кьюар-код/наличные) Начало мероприятия в 23:59 Вход открыт с 23:30