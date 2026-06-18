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Тайна розового кафе: танго-фантазия

Библиотека иностранной литературы имени Рудомино, Николоямская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты

Про событие

Тебя ждёт вечер, где танец становится языком чувств, музыка — проводником в иной мир, а история — отражением вечных вопросов о любви, судьбе и выборе. Ты погрузишься в атмосферу таинственного кафе на окраине Буэнос-Айреса, где каждый шаг — это танец, а каждая история — загадка. В «Розовом кафе» встречаются судьбы, сплетаются мечты и раскрываются тайны, вдохновлённые философской глубиной рассказов Борхеса. В программе спектакля: — Виртуозное исполнение танцоров Театра Аргентинского танго под руководством Олеси Лоренс и Александра Матюнина; — живое звучание оркестра; — классика аргентинского танго от великих композиторов в исполнении солистов, звезд аргентинского танго Александра Матюнина, Олеси Лоренс, Сергея Орлова, Марии Панченко, Михаила Кожаткина, Любови Архиповой и др.; — драматические миниатюры по мотивам произведений Хорхе Луиса Борхеса; — вокал и чарующие мелодии аргентинского танго в исполнении латиноамериканской певицы Дилейди Гонсалес. Количество мест ограничено. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

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