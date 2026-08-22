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Таверна вне времени

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 2290₽ до 5790₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Атмосферное событие для всех, кто любит нулевые, фэнтези, необычные образы и музыку, под которую невозможно не танцевать. Гостей ждёт погружение в мир неона и драконов, серебристые ткани, корсеты, цепи, эльфийские ушки, низкая посадка, мечи, магия и атмосфера легендарных вечеринок 2000-х. В программе вечера: — зарубежные хиты 2000-х; — средневековые каверы современных треков; — музыка из фильмов в эстетике средневековья и фэнтези; — диджеи и танцпол до утра; — таролог; — ДнД для начинающих; — тематические фотозоны; — конкурс костюмов и другие развлечения. Дресс-код: смешение 00-х и средневекового фэнтези. Не бойся экспериментировать — лучшие костюмы примут участие в конкурсе.

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