Атмосферное событие для всех, кто любит нулевые, фэнтези, необычные образы и музыку, под которую невозможно не танцевать. Гостей ждёт погружение в мир неона и драконов, серебристые ткани, корсеты, цепи, эльфийские ушки, низкая посадка, мечи, магия и атмосфера легендарных вечеринок 2000-х. В программе вечера: — зарубежные хиты 2000-х; — средневековые каверы современных треков; — музыка из фильмов в эстетике средневековья и фэнтези; — диджеи и танцпол до утра; — таролог; — ДнД для начинающих; — тематические фотозоны; — конкурс костюмов и другие развлечения. Дресс-код: смешение 00-х и средневекового фэнтези. Не бойся экспериментировать — лучшие костюмы примут участие в конкурсе.